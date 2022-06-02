ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، اجتماعا خصص لاستعراض التحضيرات المتعلقة بألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022.

وخلال هذا الاجتماع استمع رئيس الجمهورية إلى عروض مختلف القطاعات المعنية بتنظيم هذه التظاهرة الرياضية الدولية.

وأسدى الرئيس تبون خلال هذا الاجتماع تعليمات وتوجيهات لمختلف المسؤولين من أجل إنجاح هذه التظاهرة الرياضية الدولية تشريفا لصورة وسمعة الجزائر.

وسيشارك 3434 رياضيا من 26 دولة في النسخة الـ19 للألعاب المتوسطية المقررة بعاصمة غرب الوطن في الفترة الممتدة من 25 جوان إلى 6 جويلية 2022.

بالإضافة إلى الرياضات الـ24 المعنية بالألعاب، فإن لجنة التنظيم لألعاب وهران بالتنسيق مع اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية، قد أدرجت في البرنامج العام للتظاهرة، ثلاث رياضات استعراضية ويتعلق الأمر بـ: الشطرنج، ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة (100 متر لفاقدي البصر، 1500 متر /T45, 46 ومحرك) وتيك بول.