تشهد العديد من المؤسسات بولاية ڨالمة، منذ أمس الأربعاء، ورشات ونشاطات متنوعة لفائدة الأطفال في عيدهم العالمي، شدّت إليها مئات البراءة وأوليائهم، رغم موجة الحرّ الشديدة التي تجتاح الولاية والتي ناهز الترمومتر فيها عتبة الـ50 درجة مئوية.

وقد كانت سلطات ولاية قالمة قد أشرفت على الاحتفالات بعيد الطفولة العالمي، بداية من صباح الأربعاء، عبر بعض المؤسسات الاجتماعية على غرار المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية قالمة، أين حضرت بعض النشاطات وكرمت بعض الأطفال.

كما عرفت دار الثقافة عبد المجيد الشافعي بأعالي المدينة، افتتاح فعاليات مهرجان القراءة في احتفال الذي ضم العديد من الورشات والنشاطات، وشهد إقبالا كبيرا للأطفال الذين غصت بهم فضاءات الورشات المتنوعة بدار الثقافة وبقاعة العروض.

وبحمام دباغ غربي الولاية، نظمت روضة نور، اليوم الخميس، بالمركب الرياضي الجواري للمدينة، حفلا حاشدا حضرته براءة من عديد المؤسسات وإطارات عن التربية والتعليم ومسؤولين محليين، وشارك في التظاهرة التي عقدت احتفاء باليوم العالمي للطفولة، روضة براءة المستقبل وبعض المؤسسات المشرفة على الطفولة.

افتتاح أيام الطفل الڨالمي للترفيه والفرجة والمرح

افتتحت، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بملعب الشهيد علي عبدة بمدينة ڨالمة، فعاليات " أيام الطفل الڨالمي للترفيه والفرجة والمرح" بحضور مكثف للعائلات وأطفالها، تزامنا واليوم العالمي للطفولة الذي يصادف الفاتح جوان من كل سنة.

وقد بادرت بتنظيم التظاهرة، التي ستدوم إلى غاية الـ06 جوان الجاري، جمعية صانعي البسمة الفتية بالتنسيق مع مصالح المجلس الشعبي البلدي لبلدية ڨالمة، وإشراف مصالح مديرية الثقافة والفنون ورعاية والي ڨالمة، حسبما علمناه من المنظمين. وعرفت أمسية الافتتاح الرسمي الذي أعلن عنه رئيس بلدية ڨالمة عمار عڨون، عرفت بعض التأخّر تحت موجة حرّ شديدة، غير أنها لم تقف أمام شغف الأطفال والعائلات، الذين اكتظت بهم مدرجات ملعب علي عبدة والفضاء القريب من المنصة.

وقد قدم فريق من الإناث لأحد دور الشباب ببلدية قالمة عروضا شيّقة، استمتع بها الحضور وسيما الأطفال، كما أدّت مجموعة من المهرجين التابعين للجمعية، مجموعة أغنيات وأناشيد استمتع بها الأطفال ورقصوا وتجاوبوا مع أفراد الفرقة البهلوانية، وأخدوا صورا تذكارية مع هؤلاء المهرجين قرب منصة العرض وبمحيطها. كما عرفت الأمسية الأولى بعض التكريمات، لتنتهي تحت وابل الأمطار الرعدية.

وأعرب أطفال ممن حضروا الأمسية الافتتاحية لتظاهرة "أيام الطفل الڨالمي للترفيه والفرجة والمرح"، على غرار شمس الدين، سيف، سوسن رانية وغيرهم، أعربوا عن فرحهم بحضور التظاهرة، كما بادلوا نظراءهم من الأطفال تهاني العيد العالمي للطفولة. وستتواصل أشغال التظاهرة بورشات ومعارض، وتقديم عروق لفرق بهلوانية من عدة ولايات وطنية والعاب خفة متنوعة مثلما يقول المنظمون.