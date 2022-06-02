يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم للمحليين، نظيره من النيجر، يوم الاثنين المقبل بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة (20:30)، لحساب الجولة الأولى عن الدورة الرباعية، المنظمة تحسبا للبطولة الإفريقية للأمم-2022 للمحليين المقررة بالجزائر (8-31 جانفي 2023)، حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية اليوم الخميس في صفحتها الرسمية على "فايسبوك".
بعدها، يواجه لاعبو المدرب مجيد بوقرة، منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الخميس 9 جوان بملعب 5 جويلية (20:30) قبل إنهاء الدورة أمام السنغال يوم الاثنين 13 جوان بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (20:30)، حسب ذات المصدر.
وتحسبا لهذا الموعد التحضيري، وجه الناخب الوطني الدعوة إلى 30 لاعبا، للمشاركة في التربص الذي تم الشروع فيه منذ يوم الثلاثاء بمستغانم، منهم 6 عناصر من شباب بلوزداد، 5 من نادي بارادو, 5 آخرين من اتحاد الجزائر وأربعة من مولودية الجزائر، وهم الفرق الأكثر تمثيلا في صفوف المنتخب.
البرنامج الكامل للدورة:
الاثنين 6 جوان (ملعب مصطفى تشاكر/ البليدة):
السنغال – الكونغو الديمقراطية (18:00)
الاثنين 6 جوان (ملعب 5 جويلية/ الجزائر العاصمة):
الجزائر - النيجر (20:30)
الخميس 9 جوان (ملعب مصطفى تشاكر/ البليدة):
السنغال – النيجر (18:00)
الخميس 9 جوان (ملعب 5 جويلية/ الجزائر العاصمة):
الجزائر - جمهورية الكونغو الديمقراطية (20:30)
الأحد 12 جوان (ملعب مصطفى تشاكر / البليدة):
الكونغو الديمقراطية – النيجر (20:30)
الاثنين 13 جوان (ملعب تشاكر / البليدة):
الجزائر - السنغال (20:30).