أصدرت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني يوم الخميس تعميما جديدا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات السعودية يشمل الطيران الخاص، بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين بغرض أداء مناسك الحج لهذا العام.

ونص التعميم على أن تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمسافرين القادمين لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ بجملة من الإجراءات اتجاه الحجاج الميامين، حددتها في أن يكون المسافر أقل من 65 عاما وأن يستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد-19) المعتمدة في وزارة الصحة السعودية، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي (بي سي آر) لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى السعودية.

وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بالإجراءات التي تصدرها يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.