تمكنت الفرقة المركزية بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني ببن عروس التونسية من تفكيك عصابة دولية لترويج المخدرات تشط بين تونس والجزائر.

وأفادت إذاعة "موزاييك" قوات الأمن حجزت 141 صفيحة من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي يفوق المائة ألف دينار. وجاء في محاضر البحث أن معلومات وردت إلى أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني ببن عروس مفادها الاشتباه في وجود شبكة دولية لترويج المخدرات تنشط بين تونس والجزائر يقودها شاب من سكان إحدى القرى الحدودية.

وبعد تحريات دامت عدة أسابيع وردت معلومة مفادها إن المشتبه به يحوزعلى شحنة مخدرات تم جلبها من الجزائر، وتم تنفيذ عملية مداهمة لشقة بحي النصر بالعاصمة حيث ضبط بداخلها صحبة شريك له. وبالتحري معهما أمكن حجز 141 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن أكثر من 14 كيلوغراما أخفياها بجهة المنزه التاسع كما أمكن حجز مبلغ مالي قدره 105 آلاف دينار (أكثر من 33 ألف دولار) بجهة العمران الأعلى متأتية من ترويج المخدرات، بالإضافة إلى آلة لعد الأموال وسيارة فاخرة يفوق سعرها 120 ألف دينار.

وتتواصل الأبحاث للكشف عن باقي عناصر الشبكة الدولية لإحالة الأبحاث لاحقا على القضاء.