أطلق البنك الوطني الجزائري، منتوجين جديدين مطابقين لأحكام الشريعة الإسلامية، والمتمثلان في تمويل الحج (السبيل) وفق مبدأ القرض الحسن والمرابحة استثمار.

وطرح البنك منتوج "السبيل" لتمويل وفق مبدأ القرض الحسن بدون ربح، يشمل مصاريف الحج من إقامة وإطعام ونقل بما في ذلك تذكرة الطائرة، مع إمكانية تمويل تصل إلى غاية 70 بالمائة.

مع امكانية طلب هذا التمويل المستفيد من جواز سفر الحج في حد ذاته أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه.

وافتتح البنك الوطني الجزائري شبابيك ووكالات الصيرفة الإسلامية استثنائيا ابتداء من يوم غد السبت، 04 جوان الجاري، من أجل استقبال طلبات تمويل الحجاج عبر كل التراب الوطني.

كما ضمت هذه المناسبة، إطلاق المرابحة استثمار وهو تمويل إسلامي موجه للمهنيين، التجار والمؤسسات من أجل شراء التجهيزات الموجهة لأنشطتهم (العقار، المركبات والمعدات).