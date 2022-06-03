كشف قسم النزاهة بالاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تلقيه إخطارا من رابطة كرة القدم لولاية الجزائر تضمن تبليغا عن ترتيب لمباراة لبطولة القسم الشرفي أكابر التي تشرف عليها.

وحسب الموقع الرسمي لـ " الفاف" فإن الأمر يتعلق بمباراة تدخل ضمن الجولة الرابعة والعشرون لذات القسم من الموسم الرياضي الجاري 2021-2022.

ليضيف المصدر نفسه أن هذا التبليغ جاء من أحد طرفي المباراة، وتضمن اتهامات خطيرة تتعلق بتلقي عدد من اللاعبين لرشاوي مقابل التلاعب بنتيجة المباراة.

وجاء في بيان "الفاف" أنه تم فتح تحقيق في القضية مثمنا الإجراءات التي باشرت فيها رابطة كرة القدم لولاية الجزائر من خلال التكفل بالقضية، والتوجه بشكوى إلى الجهات القضائية والأمنية المتخصصة.

كما يؤكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة في قضية الحال طبقا لقوانين الجمهورية وتلك المسيرة لكرة القدم، كما تتحفظ الهيئة الكروية عن ذكر حيثيات الملف تبعا لأحكام القانون الجزائري، واحترامه التام للصلاحيات المخولة في هذا الشأن للجهات المتخصصة.