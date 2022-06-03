توفي شخصان وأصيب ستة آخرون في حادثي مرور وقعا ليلة البارحة بولايتي عين الدفلى وغليزان.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" اليوم الجمعة إن حادثا مروريا وقع بالطريق السيار شرق-غرب بالمكان المسمى النسيسة في بلدية بومدفع باتجاه وهران أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح.

وفي ولاية غليزان أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع بإقليم بلدية عمي موسى على بعد 50 كلم شرق غليزان.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية بالولاية إن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 90 بالقرب من دوار "أولاد عبدون" بعمي موسى نتيجة انحراف سيارة واصطدامها بجدار. وقد نجم عن الحادث إصابة خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين سبع و55 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تدخلت عناصر الحماية المدنية التابعين للوحدة الثانوية لعمي موسى لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإجلاءهم نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى عمي موسى، كما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث.