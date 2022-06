Le bulletin classé orange précise que les que les températures qui varieraient entre 40 et 44 degrés toute la journée de vendredi, concerneront les wilayas de Skikda, Annaba, Guelma, Constantine, El Tarf, Mila, Ouargla, El Oued, Timimoun, In Guezzam, Touggourt, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, El Ménia, El M’ghair et Adrar.