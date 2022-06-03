كشف اليوم الجمعة، المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود على هوية المنتخب الذي سيواجه "الخضر" وديا بعد مباراتي أوغندا بملعب 5 جويلية وتنزانيا بدار السلام يوم الثامن جوان الجاري.

وقال المتحدث ذاته في تصريحات لبرنامج " أستديو الكرة " الذي يبث عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: "صحيح منذ مدة والطاقم الفني والمناجير العام للمنتخب الوطني يعملون من أجل تنظيم مباراة ثالثة أمام منافس يليق بالمنتخب وسمعته ".

وأردف: "الخصم يجب أن يتناسب والمتطلبات التقنية للمدرب جمال بلماضي خاصة مع اللاعبين الجدد".

وختم: "الأمر الأكيد وبنسبة كبيرة الجزائر ستواجه إيران يوم الثاني عشر من جوان بالدوحة، هناك اتفاق بين الطرفين في انتظار ترسيم الأمور من الناحية التنظيمية، اللوجستيكية قبل الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم".