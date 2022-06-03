كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة أنه تم تسريح حارس نادي بارادو عبد الرحمان مجادل من المعسكر الإعدادي لـ "الخضر" والذي يجري بالمركز التقني لسيدي موسى تحسبا لمواجهتي أوغندا وتنزانيا في الرابع والثامن من جوان الجاري.

وحسب المصدر ذاته، سيلتحق مجادل بالمنتخب المحلي غدا بالمركز التقني من أجل تعويض حارس مولودية الجزائر فريد شعال الذي يعاني من الإصابة.

للتذكير فإن أشبال المدرب مجيد بوﭬرة متواجدون في مستغانم من أجل التحضير للقاءات الودية الثلاثة أمام كل من النيجر، السنغال والكونغو الديمقراطية.