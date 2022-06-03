قال اليوم الجمعة، المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود أنه تم ضبط برنامج سفرية " الخضر" إلى دار السلام تحسبا لمواجهة تنزانيا.

وأردف المتحدث ذاته في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، إن بعثة المنتخب الجزائري ستشد الرحال إلى دار السلام يوم الإثنين المقبل لملاقاة تنزانيا يوم الأربعاء، ليتنقل في اليوم الموالي إلى الدوحة من أجل إقامة معسكر إعدادي هناك تحسبا للتباري وديا أمام إيران في الثاني عشر من جوان الجاري في حال ترسيم كل الأمور المتعلقة بالمقابلة.

للتذكير فإن، زملاء الوافد الجديد حكيم زدادكة سيجرون عشية اليوم آخر حصة تدريبية بملعب 5 جويلية بداية من الساعة السادسة مساء وستكون مفتوحة لوسائل الإعلام على أن يتدرب المنتخب الأوغندي في حدود الساعة الثامنة ليلا.