أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير قواتها الجوية لأربعة مخازن أسلحة أوكرانية و13 دبابة مختلفة ونظام دفاع جوي من طراز "أوسا".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية اليوم أن القوات الجوية الروسية استطاعت رصد وتدمير نظام دفاع جوي من طراز "أوسا" في منطقة باخموت.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الجوية دمرت العديد من مخازن الأسلحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 13 دبابة عسكرية مختلفة وبطاريات هاون وقاذفات صاروخية في مناطق سوليدار ودزيرجينسك وياكوفليفكا وباخموت.

وأضاف كوناشينكوف قائلا: " استطاعت القوات العسكرية منذ بداية العملية تدمير أكثر من 460 منشأة أوكرانية لأنظمة إطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى 186 طائرة حربية و129 مروحية و087 1 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى 386 3 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى.