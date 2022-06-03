أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي في ماي الماضي، لكن أسعار القمح ارتفعت مرة أخرى مع احتدام الأزمة الأوكرانية وحظر الهند تصديره.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستوى قياسي في مارس الماضي، حيث يعد كلا البلدين من المصدرين الرئيسيين للسلع الزراعية، ما أثار مخاوف من أزمة جوع عالمية.

وانخفض مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بنسبة 0.6 بالمائة في ماي مقارنة بشهر أفريل مع انخفاض أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية، ومع ذلك يشار إلى أنه رغم الانخفاض الطفيف، لا تزال الأسعار أعلى بنسبة 56.2 بالمائة عما كانت عليه قبل عام، كما ارتفعت أسعار القمح بنسبة 5.6 بالمائة في ماي مقارنة بالشهر السابق.

وأضافت "الفاو" أن "الأسعار ارتفعت كنتيجة لحظر التصدير الذي أعلنته الهند والمخاوف بشأن توفير المحاصيل في العديد من البلدان المصدرة الرئيسية فضلا عن انخفاض عمليات الإنتاج في أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية".

وأشارت منظمة الفاو إلى إن أسعار الزيوت النباتية تراجعت 3.5 بالمائة لأسباب منها رفع إندونيسيا الحظر عن تصدير زيت النخيل.