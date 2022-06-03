تحدث صباح اليوم الجمعة يزيد ياريشان رئيس فريق شبيبة القبائل، عن مشوار النادي في المحترف الأول هذا الموسم.

وقال ياريشان في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى: " مشوار النادي هذا الموسم كان صعبا جدا خاصة البداية، حيث حصلنا على أربع نقاط من جملة خمس مباريات، كان لدينا الثقة الكبيرة في المجموعة والطاقم الفني، الاستقرار هو سر النجاح سنعمل على الإبقاء على أغلبية لاعبينا الموسم المقبل ونعزز النادي باستقدامات وفق المتطلبات".

وأضاف:" بعهد نهاية الموسم سيكون هناك اجتماع مع المدرب والمناجير العام لإعداد قائمة تخص المسرحين والمنتدبين".

وختم: " سأسعى جاهدا وأقدم كل ما بوسعي من أجل إقناع المدرب عمار السويّح بالبقاء معنا الموسم المقبل، شخصيا أتوجه له بالشكر الجزيل لأنه قام بعمل جبّار وجاء في ظروف جد صعبة داخل البيت القبائلي وخارجه".