تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بئر بن عابد شرق المدية من الإطاحة بشبكة مختصة في السطو على المنازل، العملية جاءت على إثر شكوى تعرض مواطن إلى سرقة منزله الكائن ببلدية بئر بن عابد من طرف مجهولين باستعمال كسر زجاج النافذة والتسلل ليلا لغرض السرقة مع التهديد بالقتل بواسطة سلاح أبيض.

الأمر يتعلق بشخصين تتراوح أعمارهما ما بين 23 و27 سنة أحدهما مسبوق قضائيا، ينتهجان أسلوب الترصد للضحايا قبل تنفيذ عملية السرقة لعدة ساعات أو أيام لمعرفة توقيت مغادرة الضحايا إلى السوق الأسبوعي للمواشي بالبويرة للتسوق مع استعمال أسلوب التخويف والترهيب والتهديد بالقتل بواسطة أسلحة بيضاء، استعمال أسلوب تلثيم وإخفاء الوجه حيث لا يظهر عنه إلا الأعين وبعض ملامح الجبهة.

وقد تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن جناية سرقة منزل مع توفر ظرف الليل الكسر وحمل سلاح أبيض والتهديد بالقتل، جناية تكوين جمعية أشرار.