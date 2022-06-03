فككت مصالح الامن لدائرة الحروش في ولاية سكيكدة، عصابة مجرمين خطيرة تتكون من 8 أشخاص أعمارهم بين 20 و39 سنة وحجز 20 صفيحة من المخدرات بوزن 1 كيلوغرام و760 غرام و1095 كبسولة من المهلوسات، وأسلحة بيضاء خمسة سكاكين من الحجم الكبير 02 عصي 02 شاقور إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بأكثر من 53 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

واستنادا إلى خلية الاتصال لأمن سكيكدة فإن تفكيك خيوط هذه العصابة تعود إلى عمليات البحث والتحري التي باشرتها الفرقة بعد رصدها لنشاط مشبوه لعناصر الشبكة حيث شكلت أفواجا عملياتية تمكنت من توقيف عناصر الشبكة تباعا على مستوى مدينة الحروش وكذا على مستوى ولاية مجاورة وحجز الأشياء المذكور آنفا.

أفراد العصابة قدموا مساء أمس الخميس أمام النيابة المختصة لدى محكمة الحروش التي أمرت إيداعهم رهن الحبس المؤقت.