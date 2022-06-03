تداول العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات لتواجد اللاعب الشاب الفرانكو جزائري حسام عوّار الناشط ضمن صفوف نادي أولمبيك ليون في الجزائر وبالتحديد بني صاف، وذهب البعض منهم إلى ربط ذلك بالمنتخب الجزائري.

وكشف الفرنسي سيباستيان دوني الذي يشغل منصب رئيس تحرير بموقع " فوت ميركاتو"، اليوم الجمعة في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر أن تواجد اللاعب كان من أجل إجازة فقط ويريد أن يتعافى قليلا بعد موسم حافل ناديه (46 مباراة و8 أهداف و4 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات).

المصدر ذاته أضاف أن اللاعب الشاب يسعى لأخذ الوقت الكافي للتفكير في مستقبله، خاصة وأن العديد من الأندية على غرار ريال سوسيداد وبيتيس إشبيلية قد جهزت عروضا من أجل ضم لاعب خط الوسط البالغ من العمر 23 عامًا وهو المرتبط مع "لوال" بعقد يمتد إلى غاية جوان 2023.