تمكنت مصالح أمن دائرة باب العسة، بتلمسان، من حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 66 قرصا مهلوسا، مع توقيف شخص مشتبه فيه ضالع في قضية ترويج هذه السموم، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 31400 دج من عائدات المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي، قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

ومن جهتها وفي إطار تنفيذ مختلف الأوامر الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة، تمكنت مصالح أمن دائرة مغنية التابع لأمن ولاية تلمسان خلال شهر ماي من السنة الجارية من توقيف 17 شخصا مشتبه فيهم، محل أوامر بالقبض صادرة عن عدة جهات قضائية، أهمها قضايا تتعلق بـالمخدرات، السرقة والتزوير واستعمال المزور.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.