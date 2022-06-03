أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الجمعة، بقسنطينة، أنه رغم وجود قوانين خاصة بالتبرع بالأعضاء لكنها غير كافية ونتمنى سن قوانين أخرى.

وأشار الوزير، إلى أنه كان له لقاء مع المجلس الإسلامي الأعلى في هذا الشأن، مؤكدا أنه على المواطنين الانخراط في هذا المشروع وسنباشر عمليات تحسيس واسعة للتبرع بالأعضاء من شخص ميت دماغيا.

وقال بن بوزيد، أن زرع الكلى هو الحل للقضاء على معاناة المرضى من عمليات التصفية، حيث باشرنا قبل أشهر عمليات الزرع، مضيفا أن في سنة 2019 بلغ عدد عمليات زرع الكلى 270 زرعا، وخلال الستة أشهر أولى من سنة 2021 بلغ عدد عمليات الزرع 223 عملية.

وأضاف أنه قبل أسبوع انطلقت عمليات زرع القرنية، بعد توقفها خلال الجائحة بسبب توقف الملاحة الجوية لأن القرنية نقوم بجلبها من الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان لنا لقاء مؤخرا مع الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية لإعادة بعث عمليات الزرع، يضيف الوزير.

وتابع بن بوزيد، إن مصالحه ستباشر قريبا زرع الكبد من متبرعين أحياء، مشيرا إلى أن هذه العملية معقدة لأنها تتعلق بزرع جزء من الكبد.

وزرع القلب والرئة يكون من شخص ميت دماغيا ونتمنى أن ننطلق قريبا فيها لكن هناك بعض العراقيل.