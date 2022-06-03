توفيت امرأة وأصيبت أخرى بجروح خطيرة في حادث مرور وقع ظهر اليوم الجمعة بالطريق الوطني رقم 04 عند المدخل الشرقي لمدينة أم الدروع بولاية الشلف.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، إن الحادث المروري المميت نجم عن انحراف سيارة سياحية من نوع "شيفرولي أفيو" بالطريق الوطني رقم 04 عند المدخل الشرقي لمدينة أم الدروع تجاه الشلف بالقرب من منطقة الصخرة.

وأوضحت إسعافات وحدة أم الدروع إن من أسباب الحادث فقدان السيطرة وعدم التحكم في السيارة واصطدامها بالحاجز الإسمنتي مخلفا إصابة امرأتين بجروح خطيرة، حيت تم اسعافهما وتحويلهما إلى مستشفى حيث لفظت إحداهما البالغة من العمر 25 سنة وحامل أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها على مستوى المستشفى.