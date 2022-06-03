أعربت الجزائر اليوم الجمعة عن "ارتياحها" لتوصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق يقضي بتمديد الهدنة الإنسانية لمدة شهرين إضافيين، داعية جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار للوصول إلى هدنة دائمة تفضي إلى حل دائم في البلد.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن الجزائر "تدعو جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار للوصول إلى هدنة دائمة تفضي إلى حل دائم"، مرحبة باستمرار وقف إطلاق النار.

وجاء في البيان أن الجزائر "تجدد دعمها لكافة الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للأزمة، تعود على الشعب اليمني الشقيق والمنطقة بالأمن والسلم والاستقرار، الأمر الذي من شأنه المساهمة في لم شمل البلدان العربية في مواجهة التحديات الوجودية التي تفرضها الأوضاع الراهنة".

وكان المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن أمس الخميس أنه تم الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية في البلاد لمدة شهرين إضافيين، مشيرا إلى أن أطراف النزاع استجابت "بشكل إيجابي" إلى اقتراح الأمم المتحدة بتجديدها.