Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présenté, vendredi, à Stockholm, l'expérience algérienne dans la lutte contre la pandémie de Coronavirus et ses répercussions, et ce dans le cadre de la deuxième journée des travaux de la Réunion internationale de haut niveau sur l'environnement "Stockholm+50", à laquelle il participe en qualité de représentant du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Benabderrahmane a indiqué, lors du deuxième dialogue de leadership de la Réunion de Stockholm sur "la réalisation d'une reprise durable et inclusive pour tous de la pandémie de Coronavirus", que l'Algérie, sous la direction du président de la République "a consenti d'énormes efforts, y compris financiers, pour assurer la prise en charge sociale et les prestations de base au profit de ses citoyens, en veillant à assurer les services médicaux et les aides sociales, qui ont été adaptés lors des deux dernières années, en tenant compte des mesures préventives anti-Covid19".

"L'Algérie a également œuvré à la promotion de la justice sociale en éradiquant les disparités sociales à travers l'investissement dans des projets audacieux pour améliorer le niveau de développement des régions qui nécessitent un soutien particulier", a ajouté le Premier ministre.

Benabderrahmane a rappelé les mesures et dispositions prises par le gouvernement algérien pour faire face à la pandémie et qui ont permis de "limiter la propagation du virus et atténuer les répercussions négatives des différentes activités économiques sur l'environnement", précisant que "ce genre d'expérience a permis de réfléchir à la généralisation de ces mesures en tenant compte des spécificités de chaque secteur".

"Le recours à la technologie notamment aux outils de la vidéo et visio-conférence a également permis aux différents départements ministériels et services sous tutelle, aux administrations locales et aux entreprises des secteurs public et privé de préserver leur rythme de travail, d'assurer la continuité des services et de maintenir leur activité économique", a ajouté le Premier ministre.

"Ces dispositions et mesures ont permis aussi de maintenir le niveau de vie du citoyen grâce à la préservation des ressources de subsistance et des emplois au niveau des administrations publiques et des entreprises économiques. Elles ont également permis une diminution sans précédent des émissions de gaz à effet de serre, notamment ceux causés par le secteur des transports, grâce à une baisse importante de la mobilité, notamment au niveau des zones urbaines", a conclu le Premier ministre.