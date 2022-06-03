انتشلت ليلة الخميس إلى الجمعة جثتي شخصين بسواحل غرب تيبازة أحدهما مجهول الهوية، حسب ما أعلنت عنه المديرية الولائية للحماية المدنية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثة "غريق متوفي" انتشله أصدقاؤه بشاطئ غربوس الصغير بحجرة النص وهو شاطئ صخري السباحة فيه ممنوعة، حسب بيان لذات الجهاز.

وأضاف المصدر أن الضحية البالغ من العمر 26 سنة كان يرتدي لباس الغطس البحري، ونقل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي غيلاس.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثة غريق ثان من جنس ذكر مجهول الهوية، انتشلته ليلة أمس مصالح حرس السواحل بعرض شواطئ قوراية حيث وجد في بداية حالة التعفن، حسب نفس المصادر.

ونقلت الضحية الثانية إلى مستشفى قوراية ووضعت بدورها بمصلحة حفظ الجثث.

وقد فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات وظروف وفاة الشخصين.