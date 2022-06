L’Algérie a exprimé sa satisfaction après que le gouvernement yéménite et les rebelles houthis ont parvenu à la signature d’un accord sur la prolongation de la trêve humanitaire pour une période de deux mois supplémentaire au Yemen, et se félicite de la poursuite du cessez le feu, a indiqué vendredi 3 juin un communiqué du ministère des affaire étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.

L’Algérie appelle toutes les parties à la poursuite du dialogue pour parvenir à un cessez le feu durable qui débouchera sur une solution définitive, précise la même source.

Par ailleurs, l’Algérie renouvelle son soutien à tous les efforts visant à trouver un règlement pacifique de la crise qui bénéficiera au peuple yéménite frère et à la région dans la sécurité, la paix et la paix, stabilité, qui contribuerait à l’unification des pays arabes face aux défis existentiels imposés par la situation actuelle, souligne le MAE.