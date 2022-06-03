عبر وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، عن استياءه للوضعية التي يوجد عليها المستشفى الجامعي عبد الحميد ابن باديس في ولاية قسنطينة.

وأبدى الوزير عن استياءه الشديد لما شاهده خلال معاينة هذه المؤسسة الاستشفائية في إطار زيارة عمل إلى الولاية، اليوم الجمعة، خاصة الوضعية الكارثية التي تتواجد عليها مصالح الاستعجالات رغم التوجيهات والتعليمات المتكررة التي أسداها –حسبه-.

واعتبر بن بوزيد أن مستشفى ابن باديس، الذي تم إنشاءه في القرن 19، لم يعد بحجم عاصمة الشرق الجزائري، مبشرا سكان الولاية بدراسة انجاز مستشفى جامعي جديد، إضافة إلى آخرين خاصين بالأمومة والطفولة والاستعجالات.