Le ministre de la santé et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a exprimé son indignation par rapport à l’état du centre hospitalo-universitaire d’Ibn Badis de Constantine.

Le ministre a déploré la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les services des urgences, en dépit de ses directives et instructions qui n’ont pas été respectées.

Le CHU de Ibn Badis bâti au 19ème siècle ne répond plus aux besoins de la capitale de l’Est du pays, a déclaré le ministre, avant d’annoncer l’étude de réalisation d’un nouveau CHU et de deux autres établissements « Mère et Enfant » et aux urgences.