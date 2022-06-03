جددت الحكومة الفدرالية الألمانية اليوم الجمعة التأكيد على أن موقفها من الصحراء الغربية لم يتغير وهو قائم على جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل "عادل ودائم" للصراع في المستعمرة الإسبانية السابقة.

وفي رد مكتوب من وزارة الخارجية الألمانية على اتهامها بدعم احتلال المغرب لأراضي الصحراء الغربية، أوضحت الحكومة الفيدرالية أن موقفها من الصحراء الغربية لم يتغير، حيث أن الصحراء الغربية هي "إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي حسب ما نصت عليه المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت الحكومة في ردها أن "الوضع النهائي للصحراء الغربية وفقا للقانون الدولي لم يتضح بعد من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية".

وأضاف بيان الوزارة أنه "وفقا للجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، فإن أراضي الصحراء الغربية ليست تحت السيطرة الفعلية لسلطة إدارية يشرعها القانون الدولي".

وأوضح البيان أيضا أن المنطقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي المتعلقة بالصحراء الغربية وكذا إقليم المملكة المغربية، يخضعان لأنظمة قانونية دولية مختلفة، وبالتالي يجب النظر فيهما بشكل منفصل.

وواصل بيان الخارجية الألمانية يقول : "تواصل الحكومة الاتحادية دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم للصراع، تقبله جميع الأطراف على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

تجدر الإشارة إلى أن تجديد الموقف الألماني جاء عقب تنديد اليسار الألماني بموقف برلين، وقال أنها تدعم احتلال المغرب للصحراء الغربية.