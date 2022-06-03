تم، اليوم الجمعة، التعرف على هوية رابع النازلين إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، بعد إجراء الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 33 وقبل الاخيرة.

وترسم هبوط أولمبي المدية بعد عودته بخسارة ثقيلة من العاصمة أمام التحاد المحلي برباعية نظيفة تداول على تسجيلها بلقاسمي (د20)، عثماني (د45)، مرباح (د54) وعليلات (د73).

وبهذا يتجمد رصيد أبناء التيطري عند النقطة 35 في المرتبة 15 ليرافق كل من نصر حسين داي، سريع غليزان ووداد تلمسان إلى الرابطة الثانية الموسم المقبل.

في المقابل حقق الاتحاد فوزه الخامس على التوالي ما جعله يرتقي للمرتبة الثالثة مناصفة مع شبيبة الساورة برصيد 54 نقطة، حيث يتجه نحو ضمان المشاركة في كأس الكاف الموسم المقبل.

في بقية المقابلات، عاد نادي مقرة بالفوز من العاصمة على حساب البطل شباب بلوزداد بنتيجة (1-2)، وسحق هلال شلغوم العيد نادي بارادو بنتيجة (3-0)، فيما تعادل سريع غليزان مع أمل الأربعاء (3-3).

هذه النتائج سمحت للثلاثي نادي مقرة، هلال شلغوم العيد وأمل الأربعاء بضمان البقاء رسميا في الرابطة المحترفة الأولى.

النتائج:

سريع غليزان - أمل الاربعاء 3-3

هلال شلغوم العيد - نادي بارادو 3-0

اتحاد الجزائر - أولمبي المدية 4-0

شباب بلوزداد - نجم مقرة 1-2

الأحد 5 جوان:

أولمبي الشلف - مولودية الجزائر

شبيبة الساورة - نصر حسين داي

مولودية وهران - وداد تلمسان

اتحاد بسكرة - وفاق سطيف

شبيبة القبائل - شباب قسنطينة

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 67 32 بطل الجزائر

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2. شبيبة القبائل 60 32

3. شبيبة الساورة 54 32

--. اتحاد الجزائر 54 32

5. نادي بارادو 50 32

6. مولودية الجزائر 49 32

--. أولمبي الشلف 49 32

--. شباب قسنطينة 49 32

9. وفاق سطيف 47 30

10. اتحاد بسكرة 46 32

11. ه.شلغوم العيد 44 33

12. أمل الأربعاء 43 33

13. مولودية وهران 42 32

--. نجم مقرة 42 33

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15. أولمبي المدية 35 33 نزل لقسم الهواة

16. ن.حسين داي 22 31 نزل لقسم الهواة

17. سريع غليزان 20 33 نزل لقسم الهواة

18. وداد تلمسان 13 32 نزل لقسم الهواة