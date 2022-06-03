مني المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، اليوم الجمعة، بالهزيمة الثانية في دورة تولون الدولية في فرنسا.

ولم يستطع أشبال المدرب نور الدين ولد على المحافظة على تقدمهم أمام منافسهم الكولومبي (-19سنة) عن طريق هدف سجله مهاجم وفاق سطيف منصف بقرار في الدقيقة 51، وذلك بعد تلقيهم هدفين عن طريق كاراي ومانيوما في الدقيقتين 67 و86.

وكان أشبال المهاجم عادل بولبينة قد انهزموا الثلاثاء الماضي أمام نظيرهم الياباني بهدف دون مقابل، ليغادر بذلك المنتخب الوطني المنافسة من دورها الأول.

وسيواجه "الخضر" منتخب جزر القمر، يوم الإثنين المقبل، في ختام مقابلات المجموعة الثانية.