علمت "الخبر" من مصادر موثوقة أنه تقرر توقيف عبد الحفيظ إيزم رئيس الإتحادية الجزائرية للرياضة المدرسة،اتحفظيا مع عدد من المؤطرين الذين تنقلوا مع البعثة الجزائرية التي شاركت في الألعاب العالمية المدرسية التي جرت مؤخرا بفرنسا بوفد جزائري يضم 85 عضوا منهم 56 رياضيا لا تتجاوز أعمارهم 17 سنة هم تلاميذ متمدرسين في الثانوي.

قرار التوقيف صدر أمس عن وزارة الشباب والرياضة، 5 ملاكمين لم يشاركوا في المنافسة فروا في اليوم الموالي لوصولهم إلى فرنسا، بالإضافة إلى 4 رياضيين في الجيدو و آخر في المصارعة ورياضية في العاب القوى فروا بعد إقصاءهم من المنافسة.

حسب نفس المصدر الاتحادية بحوزتها جوازات سفر لـ 9 رياضيين فارين من أصل 11 ، وأضاف محدثنا أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات هذه القضية الخطيرة، واستنادا لمصدرنا فان الفارين استفادوا من تواطؤ أطراف مكنتهم من الفرار.