توفي عنصران من قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي، الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في وسط البلاد، كما أعلن الناطق باسم البعثة، أوليفييه سالغادو، على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤول أمني إن الجنديين كانا ضمن الكتيبة المصرية العاملة في إطار بعثة الأمم المتحدة. وأضاف سالغادو أن جنديين آخرين أصيبا بجروح.

والأربعاء كذلك، قتل جندي أردنيّ من ذات القوات الأممية، وجرح ثلاثة آخرون في هجوم على موكب لهم في كيدال، شمال مالي، وفق ما أعلنت "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" "مينوسما".

وتعرّض الموكب الذي كان يضمّ أربعة جنود أردنيين لإطلاق نار مباشر وقذائف لساعة من الوقت، وفق ما أعلن ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمم المتحدة من نيويورك.

وتحدّث الناطق باسم "مينوسما" أوليفييه سالغادو على مواقع التواصل الاجتماعي عن عمليّة "إرهابيّة" من دون الإشارة لهوية منفذيها.

ونقل دوجاريك عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "إدانته الشديدة" للهجوم.