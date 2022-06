Abdelhafid Izem, président de la Fédération Algérienne de sport scolaire FASS, ainsi qu’un nombre d’encadreurs ont été relevés, à titre préventif, de leurs fonctions, suite à la fuite d’un nombre d’athlètes en France, ayant participé aux jeux internationaux de la jeunesse et dont la délégation algérienne était composée de 85 membres, dont 56 lycéens âgés de moins de 17 ans.

La décision de suspension a été prise, hier, par le ministère de la jeunesse et des sports, suite à la fuite de 5 boxeurs, au lendemain de leur arrivée en France ainsi que 4 judokas et un autre athlète

La même source a ajouté que la fédération algérienne de sport scolaire est en possession des passeports de 9 athlètes en fuite et que l’enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cette affaire. La fuite des athlètes algériens n’aurait pas pu avoir lieu sans la complicité de certaines parties, révèle la source d’El Khabar.