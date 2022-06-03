فازت الجزائر بمنصب النائب الثاني لرئاسة الاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي، ممثلة في شخص المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة في الدورة الـ13 للجمعية العامة للاتحاد التي عقدت بالعاصمة السنغالية داكار حسبما علم لدى مؤسسة الإذاعة الجزائرية.

ووفق ذات المصدر فقد استطاعت الجزائر تحقيق هذا الفوز بفضل مشاركتها الفعالة والقوية في مختلف اللجان، بالإضافة إلى "التأثير الإيجابي الكبير" للدعم الذي تلقاه الاتحاد من الدولة الجزائرية.

وأضافت الإذاعة العمومية أن الطرف المغربي سعى بكل الوسائل لمحاولة توظيف تحالفات مشبوهة من أجل إبعاد الجزائر عن أخذ أي موقع مؤثر في عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وإلى جانب هذا الإنجاز الذي يعيد للجزائر مكانها ودورها الطبيعي والمؤثر في الاتحاد، استطاعت أيضا تأكيد احتضانها لمقر مركز تبادل الأخبار للاتحاد، وتعزيز حقها الطبيعي في إدارته، حسب نفس المصدر.