توفي شخصان وأصيب أربعة آخرون في حوادث مرور وقعت صباح اليوم السبت ومساء البارحة بولايتي المنيعة وتمنراست.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" إن حادث مرور وقع صباح هذا السبت بالطريق الوطني رقم 01 وبالضبط على بعد حوالي 25 كلم شمال مدينة المنيعة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وبولاية تمنراست سجلت مصالح الحماية المدنية حادث مرور بالطريق الوطني رقم 55 أ على بعد 120 كلم من دائرة سيلت اتجاه تين زواتين، ناجم عن انحراف وانقلاب سيارة من نوع تويوتا، مخلفا وفاة شخص في عين المكان مجهول الهوية.

كما تدخل أفراد وحدة القطاع عين أمڨل على الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة (04:30) من فجر اليوم السبت لأجل حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 01على بعد 50 كلم من الوحدة اتجاه تمنراست يتمثل في انحراف وانقلاب شاحنة ذات مقطورة. أسفر الحادث عن إصابة شخص واحد بجروح متفاوتة الخطورة وقد تم التكفل به وإسعافه في عين المكان ونقله إلى المستشفى.