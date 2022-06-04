أنتشل أعوان الحماية المدنية لوحدة العمارية شرقي المدية، جثتي ثلاثينيين في حدود الثانية من فجر اليوم السبت، لقيا حتفهما اختناقا داخل بئر فلاحي بأعالي بلدية بعطة المجاورة للطريق الوطني رقم 64.

الضحيتان (ي.بلقاسم) و(ع.حمزة) حسب ما أفادت به مصادر محلية، يبلغان من العمر كلاهما 31 سنة، وينحدران من بلدية بوشراحيل المجاورة، كانا قد توجها إلى مزرعتهما المتواجدة بإقليم بلدية بعطة منذ ظهر أمس الجمعة ليتم الإعلان بعدها عن اختفائهما من قبل عائلتيهما ومباشرة عملية بحث عنهما ليعثر عليهما متوفيين بأعماق بئر المزرعة جراء استنشاقهما للغازات المنبعثة من محرك لضخ المياه.

وقد تم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العمارية فيما تم فتح تحقيق من قبل المصالح الأمنية المختصة إقليميا للتعرف على حيثيات الحادث.