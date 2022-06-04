أعلنت شركة مجموعة السكة الحديدية الوطنية الصينية، صباح اليوم السبت، مقتل سائق قطار وإصابة ثمانية أشخاص آخرين، بعد أن خرج قطار "رصاصة" عن مساره في الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، في محافظة رونغجيانغ بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

وقالت الشركة إن عربتين من القطار رقم "دي 2809" المتجه من قوييانغ إلى قوانغتشو قد خرجتا عن المسار بسبب تعرضهما لانزلاقات طينية وانهيارات صخرية، عندما كان القطار على وشك الوصول إلى محطة رونغجيانغ.

ويشمل المصابون موظف قطار واحد وسبعة ركاب، يتلقون جميعاً العلاجات الطبية في مستشفى محلي. وأضافت الشركة أن بقية الركاب الـ 136 تم إجلاؤهم.

ويجري تحقيق حول سبب الحادث حالياً، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.