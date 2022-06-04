تمكن أفراد التدخل للوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة فرجيوة هذا الجمعة من إخماد حريق محصول زراعي متمثل في "القمح الصلب" وأحراش وأعشاب يابسة بمشتة حمارة بلدية دراحي بوصلاح دائرة بوحاتم في ولاية ميلة.

وأفادت ذات المصالح في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، إن النيران التهمت خمسة هكتارات من القمح الصلب وحوالي هكتار واحد من أحراش وأعشاب يابسة وتم إنقاذ حوالي 13 هكتارا من القمح الصلب وغابة مجاورة.

كما تمكن أفراد التدخل للوحدة الرئيسية بميلة من إخماد حريق أحزمة تبن وأشجار زيتون وبيوت بلاستيكية، بمشتة أولاد بوحامة التابعة إقليميا لبلدية ودائرة ميلة، حيث سجل احتراق 250 حزمة كلأ و40 شجيرة زيتون وأربع بيوت بلاستيكية لتربية الدواجن فارغة. فيما تم إنقاذ حوالي 70 هكتارا من القمح الصلب ومجمع سكني.

وفي دائرة تاجنانت تمكن أفراد التدخل للوحدة الثانوية للحماية المدنية من إخماد حريق محصول زراعي متمثل في "الشعير" بمشتة حاسي برقوق ببلدية أولاد خلوف. حيث سجل احتراق حوالي هكتارين من الشعير وإنقاذ حوالي 12 هكتارا منه.