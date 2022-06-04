أسعفت فرق النجدة للحماية المدنية لولاية قسنطينة مساء أمس الجمعة، امرأتين تعرضتا للاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون بمنزلهما الواقع بحي سركينة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها، إن إسعافات الوحدة الثانوية سيساوي سليمان والمركز المتقدم بومعزة عبد المجيد تدخلت مساء هذا الجمعة، بالمدرسة الابتدائية مزياني محمد بحي سركينة في بلدية قسنطينة، لأجل إسعاف ضحيتين اختنقتا بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بمنزلهما.

وأضاف نفس المصدر إن الضحيتين هما امرأة تبلغ من العمر60 سنة، وشابة عمرها 23 سنة، وجدتا في حالة إغماء جراء استنشاقهما غاز أحادي أكسيد الكربون، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية بعين المكان وإجلاؤهما إلى المستشفى الجامعي ابن باديس لمدينة قسنطينة.