أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على ضرورة "الانضباط "والتقيد بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين والمترشحين في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2022، لضمان إنجاح هذين الموعدين الوطنيين، حسبما أفاد به أمس الجمعة بيان للوزارة.

وخلال ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، حضرها مديرو التربية وإطارات من الإدارة المركزية، خصصت لتقديم التعليمات والتوجيهات الواجب التقيد بها لضمان إنجاح مختلف المحطات المتعلقة بالامتحانات المدرسية الوطنية وتحضير الدخول المدرسي المقبل، شدد الوزير على "الحرص على التقيد بالإجراءات الخاصة بهذين الامتحانين وتحسيس المترشحين بهما، لاسيما فيما يتعلق بالانضباط والتقيد بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين والمترشحين، ولمواقيت الدخول وعدم الإخلال بالتنظيم المعمول به في هذا الشأن".

كما أكد الوزير أنه "سيقف شخصيا" على عملية إجراء هذين الامتحانين، بداية من استقبال المواضيع وتأمينها على مستوى مراكز الإجراء"، مشيرا إلى الإجراءات الجديدة التي توليها الدولة لمكافحة الغش، والتي تقتضي "تكثيف الجهود للحفاظ على مصداقية الامتحانات".

ومن جهة أخرى، شدد على ضرورة "توفير الجو الملائم للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المتواجدين بالمؤسسات الاستشفائية ومركز إعادة التربية، والحرص على الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به".

وفي سياق إنجاح تنظيم هذه الامتحانات، نوه إلى الزيادة التي مست القيمة المالية للوجبة الغذائية في مراكز الإجراء والتجميع والتصحيح بزيادة قدرها 100 بالمائة بعد موافقة الوزير الأول.

وبخصوص الاجراءات المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل، شدد بلعابد على ضرورة "متابعة توفر الكتاب المدرسي" على مستوى المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي المقبل، وتوفير الظروف الملائمة لبيعه على مستوى هذه المؤسسات باعتبارها "المحيط الطبيعي لتواجده". وأشار إلى "استفادة المعني بالبيع من منحة وفق منشور ينظم هذه العملية سيرسل للميدان قريبا ".

أما فيما يخص منحة 5000 دج، أمر الوزير بتسديد هذه المنحة والاحتكام للنصوص المنظمة لها في معالجة مشاكل ومعوقات تنظيمها وسيرها.

كما تطرق الوزير في سياق آخر إلى الملف الخاص بشعبة الفنون في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، مشددا على ضبط القائمة للمصرحين بالرغبة في الالتحاق بهذه الشعبة اليوم السبت كأخر أجل لمباشرة عملية الانتقاء وفق المنشور المعد لهذا الغرض.

وفي الأخير، عرج إلى ملف تخفيف وزن المحفظة حيث أشار للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي سيشرع في تجسيدها قريبا.