" يواجه سهرة اليوم بداية من الساعة الثامنة بملعب الخامس جويلية الأولمبي، المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم نظيره الأوغندي وذلك لحساب أولى الجولات التصفوية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويسعى " الخضر"، لمحو آثار خيبتي " كان" الكاميرون الأخير وعدم حجز مقعد في مونديال قطر 2022، بعد فضيحة ملعب تشاكر بالبليدة والتي لن تنساها الجماهير الجزائرية، الطاقم الفني واللاعبون المصممون على الفوز على "الرافعات" ورفع الرأس مجددا ومواصلة الطريق بثبات نحو ما ينتظر المحاربين من تحديات.

وبخصوص اللقاء أكد بلماضي خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمركز التقني لسيدي موسى مؤخرا:" لم يعد هناك منتخبات صغيرة في إفريقيا، أوغندا فريق جيد، حقق نتائج إيجابية مؤخرا ولم يستقبل الكثير من الأهداف ما يجعل الأمور صعبة، لهذا فإن التحضير الجيد سيكون سلاح الفوز".

أما عن اللاعبين الجدد فأوضح بلماضي:" من الصعب الزّج بهؤلاء في مباراة لها خصوصيتها ومميزاتها، الأهم أتمنى أن يكونوا في المستوى، وكانوا يستحقون المتابعة وتمثيل الجزائر".

في الجاب الآخر من دكة البدلاء سيقف على خط التماس المدرب الصربي ميلوتان سريدوفيتش وهو الذي فضّل التحضير بتونس لملاقاة الجزائر فقد علق بخصوص المباراة قائلا:" نحن ضمن نفس المجموعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، أحترم كثيرا المدرب جمال بلماضي لما قدمه إلى كرة القدم في بلدكم، حيث استلم مهامه بعد الفشل في تصفيات مونديال 2018 وقاد المنتخب الجزائري لتحقيق سلسلة 35 مقابلة دون هزيمة".

وأردف: "سنواجه منتخبا فاز بكأسي إفريقيا والعرب رغم فقدانه بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 في اللحظات الأخيرة".

وختم: "هدفي مع منتخب أوغندا هو التأهل إلى كأس أمم إفريقيا المقبلة، نعلم أن المواجهة ستكون صعبة أمام منتخب يسعى للعودة إلى الواجهة بعد نكستي الكان والمونديال .. كل شيء ممكن في كرة القدم سنلعب كل حظوظنا في الجزائر .. سنعتمد على اللعب المفتوح ولن نبقى في الخلف رغم أننا أمام منتخب يمتلك هجوما خطيرا".

للتذكير، فإن المباراة سيديرها طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد عادل سيد حسين بمساعدة كل من جمال السيد، وأحمد توفيق إيهاب أما محافظ اللقاء فهو التونسي البوصيري بوجلال.