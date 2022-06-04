تحدث لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، على هامش الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة أوغندا سهرة اليوم بملعب الخامس جويلية عن آخر الاستعدادات من أجل تحقيق الفوز في أولى الجولات التصفوية المؤهلة لـ " كان" 2023 بكوت ديفوار.

وأكد الوافد الجديد لحراسة عرين " الخضر"، أنتوني مانديرا بأنه جد فخور ويعتز كثيرا بالانضمام إلى المنتخب الجزائري. وقال مانديرا الناشط ضمن صفوف أنجي الفرنسي في تصريحات نقلها اليوم السبت، موقع " الفاف": " كل شيء سار بشكل جيد، لقد تلقيت اتصالا من مدرب الحراس عزيز بوراس الذي سألني إن كنت مهتما بالانضمام إلى المنتخب، وبطبيعة الحال قلت نعم".

وأضاف: "من دواعي سروري وفخري أن أُستدعى للمنتخب الوطني، لقد كان اندماجي سهلا، خاصة وأن الأجواء هنا مميزة للغاية، وهناك مزيج من اللاعبين السابقين والجدد، وهو ما سهل الأمر".

وتابع: "لقد حظيت باستقبال ممتاز من اللاعبين، وبعد 20 دقيقة من حصتي التدريبية الأولى، أحسست بأنني هنا منذ وقت طويل، والآن سأعمل للمواصلة معهم بحول الله".

من جهته مهاجم نادي نيس بلال براهيمي الذي يلعب بجانب الثلاثي، أندي ديلور، هشام بوداوي ويوسف عطال فتحدث عن انضمامه لكتيبة " المحاربين": "الشكر لكل أعضاء الفريق الوطني من لاعبين وطاقم فني، منذ الوهلة الأولى كان الاستقبال مميز سواء من القدم أو الجدد".

وواصل كلامه عن المنتخب: "نسعى للفوز في المواجهتين القادمتين، أتمنى أن تكون البداية مع " الخضر"، بأفضل طريقة ممكنة، سعادتي باللعب للمنتخب لا توصف".

وختم: "انضمامي للمنتخب لم يستغرق الكثير من التفكير، لقد تحدثت في السابق مع مساعد المدرب بلماضي، وأخبرني بأنني في الطريق الصحيح، وأنني مطالب بضمان مكانة مع فريقي لأحصل على مكان ضمن المنتخب".

" الساحر" يوسف بلايلي كشف هو الآخر بأن زملاءه عازمين على طي صفحة " كان " الكاميرون، وقال: " الآن نحن في تصفيات نهائيات أمم إفريقيا ، حضرنا جيدا ، نعتزم فتح صفحة جديدة ،أطلب من المشجعين الحضور اليوم ودعمنا وسنعمل لإسعادهم".

وأنهى: "حضرت جيدا في فرنسا، وأنا جاهز للتسجيل، مرحبا باللاعبين الجدد لديهم إمكانيات جيدة، وسنساعدهم على الاندماج في المجموعة ".