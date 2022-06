Les services météorologiques ont indiqué ce samedi qu’une intense vague de chaleur toucheraient les wilayas de l’est du pays.

Le bulletin classé jaune et dont la validité s’étendra de la matinée de samedi jusqu’à dimanche, précise que les que les températures dépasseraient les 40 degrés concerneront les wilayas de Ouargla, El Oued, Timimoun, Touggourt, Bordj Badji Mokhtar, Mila, Guelma, In Salah, Annaba, Constantine, El Ménia, El M’ghair, El Tarf et Adrar.