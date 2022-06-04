قالت وزارة الصناعة الصيدلانية، إن الجزائر المرشح الأفضل لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية (AMA).

وفي بيان للوزارة، اختتمت أمس الجمعة أشغال المؤتمر الأول للدول الأطراف في المعاهدة المؤسسة للوكالة الإفريقية للأدوية التي امتدت أشغالها من 1 الى 3 جوان الجاري.

وفي هذا السياق، خصصت هذه الأشغال لاعتماد النظام الداخلي للوكالة الإفريقية للأدوية و دراسة تقارير بعثات التقييم المنفّذة في ثمانية دول إفريقية مرشحة لاحتضان مقر هذه الوكالة القارية الهامّة.

وأوضح البيان أن استنتاجات التقرير أظهر ترشيح الجزائر إلى جانب ترشيح رواندا من بين أول مترشحين في الترتيب، وبذلك تتفوق الجزائر في الترتيب على تونس والمغرب وزيمبابوي وأوغندا وتنزانيا ومصر.

بالمقابل سيتم تحديد مقر الوكالة الإفريقية للأدوية في شهر جويلية المقبل، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية للاتحاد الإفريقي، وسيستعين المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي في اختياره أفضل مترشح ضمن القائمة المختصرة وفقا لتوصيات مؤتمر الدول الأطراف.

هذا وقدّم الوفد الجزائري المشارك في هذا المؤتمر والمتمثل في وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن أحمد، مرفوقا بأعضاء البعثة الدبلوماسية الجزائرية في أديس أبابا؛ ترشيح الجزائر لاستضافة مقر الوكالة الإفريقية للأدوية.