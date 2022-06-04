أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية، بأمن دائرة تيغنيف، في معسكر، أربعة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 25 و38 سنة في قضية سرقة وإخفاء أشياء مسروقة طالت ثلاث دراجات نارية مع استرجاعها. العملية جاءت بناءا على شكاوى تقدم بها الضحايا، إثر تعرضهم لسرقة دراجاتهم النارية من قبل مجهولين وسط مدينة تيغنيف، بعد تكثيف التحري والاستعانة بكاميرا المراقبة مثبتة بأحد شوارع المدينة، تم تحديد هوية المشتبه فيه في سرقة الدراجة، وتوقيفه. حيث مكّنت عملية التحقيق معه من تحديد هوية شركائه الذين تم توقيفهم واسترجاع الدراجات النارية محل السرقة وتسليمها لأصحابها، وقد تم إنجاز إجراء قضائي ضدهم قدموا بموجبه أمام العدالة لمحاكمتهم.