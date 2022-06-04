قال الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، أنه طالبنا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتقديم شروحات أكبر حول مبادرة لم الشمل وإبداء إشارات ونية حسنة حولها.

وأكد أوشيش خلال ندوة صحفية نشطها اليوم بمقر الحزب بالعاصمة، أن وفد الأفافاس خلال لقائه بالرئيس استعرض رؤية الحزب حول مبادرة الإجماع الوطني بين كل الجزائريين رغم اختلافاتهم، مشيرا أن مشروع الإجماع الوطني الذي بادرت به الأفافاس منذ سنوات لن يذوب في أي مبادرة كانت، معتبرا أنه المشروع الأمثل لجمع الشمل.

ودعا أوشيش رئيس الجمهورية إلى مباشرة حوار وطني جامع دون إقصاء لأي جهة كانت، مضيفا: على السلطة إرسال إشارات تعبر حقا عن الإرادة القوية في التغيير والكرة في ملعب السلطة.

كما أكد يوسف أوشيش أن جبهة القوى الاشتراكية حزب معارض ويطرح بدائل، مشيرا إلى أن الحوار يمثل الدعامة الأساسية للحزب.