يواجه سهرة اليوم بداية من الساعة الثامنة ، المنتخب الجزائري نظيره الأوغندي على ملعب الخامس جويلية الأولمبي.

وكشف السبت، الاتحاد الأوغندي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أنه تم الرفع من مكافآت اللاعبين ، الطاقم الفني والمسؤولين في فريق " الرافعات" بداية من لقاء الجزائر وبعدها النيجر.

وأفاد المصدر ذاته أن الهيئة الكروية ستمنح 750 دولار لكل فرد في كل مباراة أي بزيادة 250 دولار أمريكي عن المنح السابقة. كما تم رصد ماقيمته 3 آلاف دولار أمريكي لكل فرد في حال العودة بالتعادل من الجزائر، أي بزيادة ألفي دولار عن ما كان يتقاضاه كل شخص في المنتخب.

وفي حال الفوز سيتحصل أشبال المدرب الصربي " ميشتو" على 5 ألف دولار أمريكي عند الفوز على " الخضر"، وهو ضعف المبلغ الذي كان مخصصا في وقت سابق.

فيما يخص مباراة أوغندا ضد النيجر المقررة في الثامن من جوان الجاري، سيتم منح 3 ألف دولار أمريكي عند الفوز داخل الديار للشخص الواحد.

وقال رئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، في خطاب للاعبين عبر تقنية " الزوم" :" هذه هي هياكلنا الجديدة ونؤمن بتحفيز الفريق بأكمله كلما كانوا في مهمة بالفريق الوطني."

وأردف :" لقد قمنا بتحسين المكافآت وتركنا الشباب يذهبون ويقدمون خدماتهم للبلد والمشجعين".

وختم": أنا متأكد من أنهم سيستمرون في تمثيل البلد بفخر كبير، عندما يرتدون قميص أوغندا".