La sélection nationale affrontera ce soir à partir de 8 h au stade du 5 juillet l’équipe, son homologue ougandaise pour le premier tour des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Les verts espèrent effacer la déception de l’élimination de la CAN et du mondial 2022 et relever les défis de taille qui les attendent.

Belmadi a, à ce sujet souligné en conférence de presse qu'il "n’y a plus de petites équipes en Afrique, l’Ouganda est une bonne équipe, qui a obtenu des résultats positifs récemment et n’a pas encaissé beaucoup de buts ce qui rend les choses difficiles, donc une bonne préparation sera nécessaire pour une victoire."

En ce qui concerne les nouveaux joueurs, Belmadi a expliqué : "Il est difficile de les intégrer dans un jeu qui a ses spécificités j’espère qu’ils seront à la hauteur, et ils méritent d’être soutenus et de représenter l’Algérie."