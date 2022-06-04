هددت نقابة القضاة في تونس بشل المحاكم ووقف العمل القضائي، رفضا قرارات الإعفاء الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في حق 57 قاضيا، دون مداولة من المجلس الأعلى للقضاء.

وقال رئيس النقابة القضاة أنس جمادي خلال افتتاح المجلس الوطني الطارئ للنقابة حضرتها كافة الهياكل الممثلة للقضاة "نرفض قضاء تعليمات القرار هو محاولة للسيطرة على القضاء ووضع اليد على المؤسسة القضائية"، مشيرا الى أن القضاة سيتصدون لهذه القرارات مهما كانت النتائج ،وأكد إمكانية تعليق العمل في كافة المحاكم التونسية .

و قال رئيس المجلس الأعلى السابق للقضاء، يوسف بوزاخر، أن قرار عزل 57 قاض تم دون سند قانوني وغير دستوري، مشيرا الى وجود ضغوطات على القضاة من طرف الرئاسة تحت تهديد العزل ضد أي قاض يعترض على قرارات الرئيس.

وفي سياق التحركات المناوئة للرئيس قيس سعيد، نظم قادة كتلة الأحزاب القطب الديمقراطي، الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي ، والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي ،و أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي ، والقيادي في حزب التكتل من أجل الجمهورية خليل الزاوية وقيادات في حزب القطب تجمعا قرب مقر الهيئة المستقلة للانتخابات، رفضا للاستفتاء، لكن قوات الشرطة منعت المتظاهرين من التقدم الى المقر، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لمنعهم من التقدم الى المقر.