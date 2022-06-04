توجت البولندية إيغا شفيونتيك ، اليوم السبت، بلقب رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثانية إثر فوز ساحق على الأمريكية اليافعة كوكو غوف بجولتين دون رد، بواقع (6-1) و(6-3) في غضون ساعة و8 دقائق.

وهذا هو اللقب الثاني لشفيونتيك في رولان غاروس، وفي بطولات الغراند سلام بشكل عام، بعد تتويجها بلقب ذات البطولة في عام 2020.

وبفوزها الـ35 تواليا ، عادلت شفيونتيك سلسلة الأمريكية فينوس وليامس عام 2000، الأطول في الألفية الثالثة، علماً أن الرقم القياسي يعود للتشيكوسلوفاكية-الأميركية مارتينا نافراتيلوفا (74 فوزا متتاليا عام 1984).

كما هو اللقب التاسع في مسيرتها الشابة والسادس توالياً بعد دورات الدوحة وإنديان ويلز وميامي وشتوتغارت وروما، بينها أربعة في بطولات الألف دبليو تي ايه.

وتهيمن شفيونتيك على التنس لدى السيدات هذا الموسم، خصوصا بعد الاعتزال المفاجئ للأسترالية اشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً سابقاً.